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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ກຳລັງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບປະຊາຄົມສາກົນໃນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມໃນທົ່ວໂລກ.
  ທ່ານນາງ Pauline Tamesis, ຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: un.org)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 78 ປີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຄຳແບ່ງປັນ, ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ກຳລັງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບປະຊາຄົມສາກົນໃນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມໃນທົ່ວໂລກ. ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ Pauline Tamesis, ຢັ້ງຢືນວ່າ ສປຊ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ  ຫວຽດນາມ ຈະຫັນສິ່ງທ້າທາຍເປັນໂອກາດ ເພື່ອຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຍືນຍົງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ, ໃນນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາງ Ramla Khalidi, ຫົວໜ້າອົງການພັດທະນາ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແບບຢ່າງກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນເປັນພິເສດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ອາ​ຊຽ​ນ ແມ່ນ​ພາກ​ພື້ນ​ດຶງ​ດູດ​ກ່​ວາ​ໝູ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

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ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ Indonesia Joko Widodo ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນພາກພື້ນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ.
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