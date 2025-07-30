ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ ດ້ວຍຈິດໃຈຮຽນຮູ້, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຜູກພັນຍາວນານ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ອາຊຽນ (28/07/1995 – 28/07/2025), ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ອາຊຽນ ດ້ວຍຈິດໃຈຮຽນຮູ້, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສຳຄັນກວ່າແມ່ນ ໝັ້ນໝາຍຈະຜູກພັນຍາວນານ.
ຕໍ່ໜ້າບັນດາການຜັນແປຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງຍຸກສະໄໝ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045, ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃນຍຸດທະສາດຂອງ ອາຊຽນ.
ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ໃນຖານະປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2025, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Dato Tan Yang Thai ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ - ຢຶດໝັ້ນຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ, ເສີມສ້າງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນພາກພື້ນໂດຍອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ. ໃນຕະຫຼອດ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນບົດບາດເປັນເສົາຄ້ຳທີ່ບໍ່ອາດຂາດໄດ້ໃນ ອາຊຽນ, ດ້ວຍບັນດາການປະກອບສ່ວນຍຸດທະສາດ ແລະ ແທດຈິງ”.