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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ຊຸດ​ທີ 214 ຂອງ UNESCO

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 5 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະພາບໍລິຫານງານຊຸດທີ 214 ຂອງອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 58 ປະເທດສະມາຊິກ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 5 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະພາບໍລິຫານງານຊຸດທີ 214 ຂອງອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 58 ປະເທດສະມາຊິກ.

    

ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍເວົ້າລວມ ແລະ ບົດບາດ UNESCO ເວົ້າສະເພາະ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງ UNESCO ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ອາຍຸການ 2021 – 2025 ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

    ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ UNESCO ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນບັນດາປະເທດເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ; ພົບປະກັບທ່ານນາງ Audrey Azoulay, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO, ເຮັດວຽກກັບຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO, ປະທານຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາ 2003… ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UNESCO ໄລຍະ 2021 – 2025.

    ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານງານຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 13 ເມສາ 2022 ຈຶ່ງອັດລົງ, ຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ UNESCO ໃນບັນດາຂົງເຂດວິຊາສະເພາະກວ່າ 50 ຫົວຂໍ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ອັງ​ກິດ ຊົມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ດັດ​ປັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ຢູ່ COP26 ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ອັງ​ກິດ ຊົມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ດັດ​ປັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ຢູ່ COP26 ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ສະແດງຊົມເຊີຍຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາປະເທດພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ ມີລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງກອບນິຕິກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີເຕັກນິກ, ປະສົບການ ແລະ ທຶນຮອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນກອງປະຊຸມ COP26.
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