ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມສະພາບໍລິຫານງານຊຸດທີ 214 ຂອງ UNESCO
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 5 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະພາບໍລິຫານງານຊຸດທີ 214 ຂອງອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 58 ປະເທດສະມາຊິກ.
ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍເວົ້າລວມ ແລະ ບົດບາດ UNESCO ເວົ້າສະເພາະ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງ UNESCO ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ອາຍຸການ 2021 – 2025 ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ UNESCO ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນບັນດາປະເທດເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ; ພົບປະກັບທ່ານນາງ Audrey Azoulay, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO, ເຮັດວຽກກັບຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO, ປະທານຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາ 2003… ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UNESCO ໄລຍະ 2021 – 2025.
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານງານຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 13 ເມສາ 2022 ຈຶ່ງອັດລົງ, ຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ UNESCO ໃນບັນດາຂົງເຂດວິຊາສະເພາະກວ່າ 50 ຫົວຂໍ້.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)