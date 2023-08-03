Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ລະ​ດັບ​ສູງ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີເປັນປະທານອາຊຽນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າກອງປະຊຸມຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ
ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສການປ້ອງກັນຊາດ ລະດັບສູງ ອາຊຽນ (ADSOM) ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ສິງຫາ ຢູ່ ຈາກາຕາ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 10 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ. ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າຄະນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີເປັນປະທານອາຊຽນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າກອງປະຊຸມຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ຜ່ານນັ້ນສືບຕໍ່ປັບປຸງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ກຳລັງລວມໝູ່ໃນອາຊຽນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງມີໄຫວພິບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ, ເພື່ອພາກພື້ນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຫົວໜ້າຄະນໄດ້ຮັບຟັງ ລາຍງານໝາກຜົນກອງປະຊຸມກຸ່ມປະຕິບັດງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສການປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ(ADSOM WG), ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ເຄືອຂ່າຍບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16 (NADI-16) ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 20 (ACDFM-20).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄົ້ນຫາ ວັດຊອມຣົງ ຢູ່ແຂວງ ຊັອກຈັງ

ຄົ້ນຫາ ວັດຊອມຣົງ ຢູ່ແຂວງ ຊັອກຈັງ

ແຂວງ ຊັອກຈັງ ມີວັດ 92 ວັດ ຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເຜົ່າ ຂະແມ, ໃນນັ້ນຕ້ອງເວົ້າເຖິງ ວັດຊອມຣົງ ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນວັດມີຄວາມງາມທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ວັນທີ 13 ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຊັອກຈັງ ຫາກໍ່ອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງ ວັດຊອມຣົງ ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top