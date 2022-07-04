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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ມື ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ - ລ້ານ​ຊ້າງ ຄັ້ງ​ທີ 7

ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ MLC ຄັ້ງທີ 6 ໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບທາງໄກ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19.
   ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບ: baoquocte.vn )   

 ຕາມແຈ້ງຂ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊ້າງ (MLC) ຄັ້ງທີ 7 ຢູ່ Bagan ປະເທດມຽນມາ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ MLC ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລວມມີ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຈີນ.

ການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊ້າງແມ່ນພື້ນຖານການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນຮູບແບບໃໝ່, ໂດຍຈີນ ແລະ 5 ປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງພ້ອມກັນສ້າງຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນ, ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 6 ປະເທດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດອະນຸພາກພື້ນ; ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງການພັດທະນາລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວິວັດຂະບວນການຫັນອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນເປັນລະບອບລະບຽບການ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃຕ້ - ໃຕ້, ປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສປຊ.

 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ MLC ຄັ້ງທີ 6 ໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບທາງໄກ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ໝໍ ຫວຽດ​ນາມ ກວດພະ​ຍາດ ແລະ ແຈກ​ຢາຍ​ຢຸກ​ຢາ​ໃຫ້​ແກ່​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ ລາວ

ທ່ານ​ໝໍ ຫວຽດ​ນາມ ກວດພະ​ຍາດ ແລະ ແຈກ​ຢາຍ​ຢຸກ​ຢາ​ໃຫ້​ແກ່​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ ລາວ

ລາຍການກວດພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາ ແລະ ມອບຂອບຂວັນໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ, ມີຄວາມໝາຍນະນຸດສະທໍາ, ນ້ຳໃຈອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ເປັນການສະແດງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ມີຕໍ່ຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ນີ້ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ປີ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕ
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