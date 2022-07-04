ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 7
ຕາມແຈ້ງຂ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊ້າງ (MLC) ຄັ້ງທີ 7 ຢູ່ Bagan ປະເທດມຽນມາ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ MLC ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລວມມີ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຈີນ.
ການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊ້າງແມ່ນພື້ນຖານການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນຮູບແບບໃໝ່, ໂດຍຈີນ ແລະ 5 ປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງພ້ອມກັນສ້າງຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນ, ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 6 ປະເທດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດອະນຸພາກພື້ນ; ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງການພັດທະນາລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວິວັດຂະບວນການຫັນອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນເປັນລະບອບລະບຽບການ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃຕ້ - ໃຕ້, ປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສປຊ.
ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ MLC ຄັ້ງທີ 6 ໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບທາງໄກ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19.