ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ປະຕິບັດວິໄສທັດ GMS-2030
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກ້ວາງ (GMS) ຄັ້ງທີ 27 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 26-28 ພະຈິກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕກວມລວມ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຜ່ານການສະໜິດຕິດພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດເອກະຊົນ”.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ກວດກາຄືນໝາກຜົນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດຂອບເຂດຍຸດທະສາດ GMS ຮອດປີ 2030 ແລະ ຮັບຮູ້ຫຼາຍຜົນງານໃນບັນດາຂົງເຂດ: ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ພະລັງງານ, ສາທາລະນະສຸກ… ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານໄລຍະ 2024-2030 ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວິໄສທັດສີຂຽວ, ປອດໄພ. ໃນນັ້ນ, ຂໍ້ລິເລີ່ມຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ອາຊຽນ ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເດືອນຕຸລາປີ 2025 ຖືກຖືວ່າແມ່ນໂອກາດຕົ້ນຕໍເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນນຳໜ້າ ໄດ້ແບ່ງປັນນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດແບ່ງຂັ້ນໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນໃນບັນດາຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານຍືນຍົງ. ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຈະສົມທົບກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ພິເສດແມ່ນໃນປີ 2026 ເມື່ອທີ່ ຫວຽດນາມ ຮັບບົດບາດເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ GMS.