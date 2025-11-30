Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອະນຸ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ວິ​ໄສ​ທັດ GMS-2030

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນນຳໜ້າ ໄດ້ແບ່ງປັນນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ...

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກ້ວາງ (GMS) ຄັ້ງທີ 27 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 26-28 ພະຈິກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕກວມລວມ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຜ່ານການສະໜິດຕິດພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດເອກະຊົນ”.

  ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ກວດກາຄືນໝາກຜົນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດຂອບເຂດຍຸດທະສາດ GMS ຮອດປີ 2030 ແລະ ຮັບຮູ້ຫຼາຍຜົນງານໃນບັນດາຂົງເຂດ: ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ພະລັງງານ, ສາທາລະນະສຸກ… ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານໄລຍະ 2024-2030 ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວິໄສທັດສີຂຽວ, ປອດໄພ. ໃນນັ້ນ, ຂໍ້ລິເລີ່ມຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ອາຊຽນ ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເດືອນຕຸລາປີ 2025 ຖືກຖືວ່າແມ່ນໂອກາດຕົ້ນຕໍເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນ.

  ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນນຳໜ້າ ໄດ້ແບ່ງປັນນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດແບ່ງຂັ້ນໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນໃນບັນດາຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານຍືນຍົງ. ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຈະສົມທົບກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ພິເສດແມ່ນໃນປີ 2026 ເມື່ອທີ່ ຫວຽດນາມ ຮັບບົດບາດເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ GMS.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຄັ້ງ​ທີ 48 ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທະ​ວີ​ພາ​ຄີ ລະ​ຫວ່າງສອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​​ໄດ້​ຮັບ​ການດຳ​ເນີນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຄັ້ງ​ທີ 48 ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທະ​ວີ​ພາ​ຄີ ລະ​ຫວ່າງສອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​​ໄດ້​ຮັບ​ການດຳ​ເນີນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 2 ທັນວາ - 3 ທັນວາ 2025 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top