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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ, ປົກ​ປ້ອງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ

ວັ​ນ​ທີ 16 ເມ​ສາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ສ​ປ​ຊ ຢູ່​ນິວຢອກ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ຂອງ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: UN)  
ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂດ​ຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຫຼັກ​ໝັ້ນ ແລະ ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ລວມ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ, ໂດຍສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຜ່ານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ພິ​ເສດ ແລະ ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ນີ້ໃນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້. ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ຈົ່ງ​ລະ​ຫງັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຂີດ, ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ກະ​ທຳ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ບໍ່​ນາບ​ຂູ່ ຫຼື​ນຳ​ໃຊ້​​ກຳ​ລັງ​ອາ​ວຸດ, ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ໂດຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ, ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ ແລະ ກົດ​ບັດ ສ​ປ​ຊ. ທ່ານເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​​ທີ່​ມີເຈດ​ຕະ​ນາ​ດີ ແມ່ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ໜຶ່ງ​ດຽວ​ທີ່​ຈະພາ​ໄປ​ເຖິງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂດ​ຮຸ່ງ​ຫວຽດ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ຊົ່ວ​ຄາວ ແລະ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​​ໝູນ​ໃຊ້​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ນີ້​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໂອ້​ລົ​ມ​ສົນ​ທະ​ນາ, ຊອ​ກ​ຫາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຍາວ​ນານ, ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ ແລະ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສາ​ກົນ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ ແລະ ສ້າງ​ພື້ນ​ທີ່​ໃຫ້​ແກ່​ວຽກ​ງານການ​ທູດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ຈັດຫຼາຍ​ເຫດ​ການ, ງານ​ບຸນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ພັກ​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ, ວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ

ດ່າ​ໜັງ ຈັດຫຼາຍ​ເຫດ​ການ, ງານ​ບຸນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ພັກ​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ, ວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ

ນັບ​ແຕ່​ນີ້​ຮອດ​ໂອ​ກາດ​ພັກ​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ຮຸ່ງ (ວັນ​ທີ 10 ເດືອນ 3 ໄລ່​ຕາມ​ຈັນ​ທະ​ປະ​ຕິ​ທິນ), ວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ (ວັນ​ທີ 30 ເມ​ສາ) ແລະ ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ (ວັນ​ທີ01 ພຶດ​ສະ​ພາ), ຢູ່​ນະ​ຄອນ ດ່າ​ໜັງ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ປະ​ມານ 15 ເຫດ​ການ, ງານ​ບຸນ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ, ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ດູ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຄຶກ​ຄື້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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