ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ໂດຍໄວ
ໃນຂອບເຂດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ ອາຍຸການ 2024 – 2029, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ຢູ່ພາກພື້ນ, ລະຫວ່າງສອງປະເທດຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງຂຸດຄົ້ນ ເພື່ອຍົກລະດັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ.
ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ພົບປະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ໃນທຸກຊ່ອງທາງພັກ, ລັດ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນ; ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ໂດຍໄວ; ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດສອງປະເທດລົງທຶນເຂົ້າຕະຫຼາດຂອງກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳ Halal, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ….. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ ອິນໂດເນເຊຍ ສືບຕໍ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ Halal ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສຳລັບບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນອື່ນ, ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ການຮ່ວມມືທາງທະເລ.