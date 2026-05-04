ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ, ອິນເດຍ ນັບມື້ນັບມີບັນດາການໃຫ້ບຸລິມະສິດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ຄືກັນ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ນັບມື້ນັບມີບັນດາບຸລິມະສິດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຄືກັນ ໂດຍສະແດງຜ່ານທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງ, ກໍ່ຄືການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ”. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານສາດສະດາຈານ Harsh V. Pant, ຮອງປະທານກອງທຶນຄົ້ນຄ້ວາການສັງເກດການ(ORF) ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ ອິນເດຍ (2016 - 2026) ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ອິນເດ ຍທາງລັດຖະກິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແຕ່ວັນທີ 5 ຫາ 7 ພຶດສະພາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi. ຕີລາຄາກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນໄລຍະ 1 ທົດສະຫວັດຜ່ານມາ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Pant ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ ອິນເດຍ ບັນລຸບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ຮອບດ້ານຖືກຕ້ອງກັບລະດັບຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ.
ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ອິນເດຍ ທາງລັດຖະກິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Pant ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບການເລື່ອງສືບຕໍ່ພັດທະນາການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ທັງເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ, ທັງໝູນໃຊ້ບັນດາກາລະໂອກາດໃໝ່ເກີດມາຈາກບັນດາການຜັນແປຂອງສະພາບການສາກົນ.