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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ສ.ເຊັກ​ໂກ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 18 – 20 ມັງກອນ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເຊັກໂກ Petr Fiala, ວັນທີ 20 ມັງກອນ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ທຳນຽບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເຊັກໂກ Petr Fiala.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊັກໂກ Petr Fiala

ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Petr Fiala ໄດ້ຖະແຫຼງຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ເຊັກໂກ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ສ້າງໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍໄວ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ເຊັກໂກ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ສອດຄອ່ງກັບຂອບເຂດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນສະພາບການໃໝ່.

        ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ເຊັ່ນ: ພະລັງງານທົດແທນ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ໝູນວຽນ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການເບິ່ງແບງດູແລສຸຂະພາບ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານ ເຊັກໂກ ໜູນຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ EU ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA), ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” IUU ສຳລັບສິນໃນນ້ຳສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.

ພາຍຫຼັງການພົບປະສອງຝ່າຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບເອກະສານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ການບິນ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຢັ້ງຢືນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ.

        ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເຊັກໂກ Petr Pavel, ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ສ.ເຊັກໂກ Milos Vystrcil.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເຊັກໂກ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງກັນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດ, ພັດທະນາ, ຫັນຜະລິດຕະພັນ, ຕະຫຼາດ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ພິເສດແມ່ນສຸມໃສ່ບັນດາຂະແໜງທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ 47 ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ.
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