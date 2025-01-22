ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ສ.ເຊັກໂກ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ
ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Petr Fiala ໄດ້ຖະແຫຼງຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ເຊັກໂກ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ສ້າງໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍໄວ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ເຊັກໂກ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ສອດຄອ່ງກັບຂອບເຂດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນສະພາບການໃໝ່.
ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ເຊັ່ນ: ພະລັງງານທົດແທນ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ໝູນວຽນ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການເບິ່ງແບງດູແລສຸຂະພາບ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານ ເຊັກໂກ ໜູນຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ EU ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA), ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” IUU ສຳລັບສິນໃນນ້ຳສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະສອງຝ່າຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບເອກະສານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ການບິນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຢັ້ງຢືນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ.
ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເຊັກໂກ Petr Pavel, ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ສ.ເຊັກໂກ Milos Vystrcil.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເຊັກໂກ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງກັນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດ, ພັດທະນາ, ຫັນຜະລິດຕະພັນ, ຕະຫຼາດ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ພິເສດແມ່ນສຸມໃສ່ບັນດາຂະແໜງທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ.