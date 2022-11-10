ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງລາວ ຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ສີໄສ ລືເດດມູນສອນ ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງລາວຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ຂອງສອງພັກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີສອງຄະນະພ້ອມກັນສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ, ປະກອບສ່ວນເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສອງພັກ,ສອງລັດ ໃນການວາງແຜນກຳນົດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຊີ້ນຳໃນຕົວຈິງ ເພື່ອປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກຢ່າງມີໄຊ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ສີໄສ ລືເດດມູນສອນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າໃຫ້ແກ່ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ລາວ ໃນວຽກງານບຳລຸງສ້າງການນຳຂັ້ນສູງ ກໍ່ຄືທຸກຂັ້ນ, ໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ.