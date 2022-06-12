ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມສ້າງແຫຼມເກົາຫຼີປອດນິວເຄຼຍ ໂດຍສັນຕິວິທີ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງທະຫານ, ຕ້ານການເຜີຍແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ ກໍ່ຄືສ້າງແຫຼມເກົາຫຼີປອດນິວເຄຼຍ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີກົດບັດ ສປຊ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຕິດຕາມສະພາບການຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີຢ່າງໃກ້ຊິດ, ທ່ານກໍ່ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການຜັນແປ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ອາດຈະເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນການກະທຳມຮາອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນ, ກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຕໍ່ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ.