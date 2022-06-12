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    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທຸກ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍ​າ​ຍາມ​ສ້າງ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ​ປອດ​ນິວ​ເຄຼຍ ໂດຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ

ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ ແລະ ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການລົງໂທດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນມາແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ  

 ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງທະຫານ, ຕ້ານການເຜີຍແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ ກໍ່ຄືສ້າງແຫຼມເກົາຫຼີປອດນິວເຄຼຍ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີກົດບັດ ສປຊ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຕິດຕາມສະພາບການຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີຢ່າງໃກ້ຊິດ, ທ່ານກໍ່ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການຜັນແປ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ອາດຈະເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນການກະທຳມຮາອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນ, ກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຕໍ່ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພ​ົບ​ປະເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ກົງ​ລະ​ຫວ່າງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ຈີນ

ການ​ພ​ົບ​ປະເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ກົງ​ລະ​ຫວ່າງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ຈີນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເມລິກາ Lloyd Austin ໄດ້ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລໄຕ້ຫວັນ .
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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