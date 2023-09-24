ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການຕ້ານການເຜີຍແຜ່, ມຸ່ງໄປເຖິງການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ ຢ່າງສີ້ນເຊີງ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 67, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ຈະດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽນ, ໂອຕາລິດ, ນັບແຕ່ວັນທີ 25 – 29 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 11 – 15 ກັນຍາ, ສະພາຜູ້ວ່າການ IAEA ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄລຍະຄັ້ງທີ 3. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຈູງກຽນ, ຜູ້ວ່າການ, ຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳການ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ IAEA, ຢັ້ງຢືນ ແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນການຕ້ານການເຜີຍແຜ່, ມຸ່ງໄປເຖິງການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ ຢ່າງສີ້ນເຊີງ, ຍົກສູງສິດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີນິວເຄຼຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງສັນຕິພາບ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ພັນທະ ທີ່ມີຕໍ່ ສົນທິສັນຍາບໍ່ເຜີຍແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT); ສະເໜີ IAEA ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍ, ຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດທີ່ສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ.
ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ການໃຫ້ການຮ່ວມມືຂອງເພື່ອນມິດສາກົນໃນໄລຍະດຳລົງບົດບາດເປັນສະມາຊິກ ສະພາຜູ້ວ່າການ IAEA.