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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ສານ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ສາ​ກົນ

ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫານິຕິທຳສາກົນ (ຄະນະກຳມະການ 6) ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືຄົບຄະນະກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ອຳນາດກົດໝາຍໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ແລະ ຜູ້ສັງເກດການເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ການປຶກສາຫາລືຢູ່ວາລະປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືຢູ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊຸກຍູ້ ແລະ ຮັກສາອຳນາດກົດໝາຍຢູ່ທຸກລະດັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຈາກທຸກປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເພີ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ປັບປຸງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສືບຕໍ່ວິວັດທະນາການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເວທີປາໄສນິຕິທຳສາກົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີສະຫາຍນາງ ປອ. ຫງວຽນລານແອັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນທະເລຕາເວັນອອກກາງ ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026 – 2035 ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງອຳນາດກົດໝາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ, ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ, ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ຈີນ, ກຳປູເຈຍ, ກູບາ, ລັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານຊົມເຊີຍ.
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