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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດສຸມ​ໃຫ້​ແກ່ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຂາດສະຖຽນລະພາບປັດຈຸບັນ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງ ຂອງ ອາຊຽນ, ພ້ອມກັບບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບການພັດທະນາກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 (AMM-58), ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ ແລະ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ AMM-58 ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມ Kuala Lumpur, ມາເລເຊຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຂາດສະຖຽນລະພາບປັດຈຸບັນ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງ ຂອງ ອາຊຽນ, ພ້ອມກັບບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບການພັດທະນາກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ສືບຕໍ່ແມ່ນເຂັມຊີ້ທິດໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ທ່ານບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ສະເໜີ 3 ການກຳນົດທິດຈຸດສຸມໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໜຶ່ງແມ່ນ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 4 ໃນໂລກໃນປີ 2030. ອາຊຽນຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃຫ້ແກ່ການຮັກສາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ. ທີສອງແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມດີຈີຕອນແຖວໜ້າ, ອາຊຽນ ຕ້ອງຍູ້ໄວການເຈລະຈາສົນທິສັນຍາແມ່ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ, ນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ. ສາມແມ່ນສ້າງປະຊາຄົມ ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ, ອາຊຽນ ຄວນເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນວັນຫ່ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ.
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