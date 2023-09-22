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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ (3G) ແລະ ກຸ່ມ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ຫາ​ກໍ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ (G20) ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ສະເໜີບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມຂອງກຸ່ມບໍລິຫານທົ່ວໂລກ (3G) ແລະ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ (G20) ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ

ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກຸ່ມບໍລິຫານທົ່ວໂລກ (3G) ປີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນອກສັບປະດາຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 78.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ສະເໜີບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມຂອງກຸ່ມບໍລິຫານທົ່ວໂລກ (3G) ແລະ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ (G20) ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ລະອຽດແມ່ນ: ໝູນໃຊ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ຄື ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ແລະ ຜັນປ່ຽນພະລັງງານ. ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິຫານທົ່ວໂລກ (3G) ສືບຕໍ່ຮັບປະກັນລັກສະນະກວມລວມໃນບັນດາວິວັດທະນາການຫຼາຍຝ່າຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຕິດພັນກັບໂຄງການດຳເນີນງານຂອງ G20.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ - ບັງ​ກະ​ລາ​ເທດ

ການ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ - ບັງ​ກະ​ລາ​ເທດ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ -ບັງກະລາເທດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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