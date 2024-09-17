ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ລົບລ້າງທາດ CO2 ປະມານ 220 ລ້ານໂຕນນັບແຕ່ເວລາເຂົ້າຮ່ວມສັນທິສັນຍາ Vienna ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊັ້ນ ozone
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ວັນສາກົນປ້ອງກັນຊັ້ນ ozone ປີ 2024 – 30 ປີແຫ່ງວັນຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ozone ແລະ ອະນຸສັນຍາ Montreal”, ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກັນຍາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງນັກປະຖະກະຖາຫຼາຍທ່ານລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວາ ພາຍຫຼັງ 30 ປີເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ Vienna ແລະ ອະນຸສັນຍາ Montreal, ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ຕີລາຄາຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງສູງ, ໄດ້ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຫຼາຍໜ້າທີ່, ມາດຕະການເພື່ອຄວບຄຸມ, ລົບລ້າງທາດທຳລາຍຊັ້ນ ozone , ທາດກໍ່ຜົນກະທົບເຮືອນແກ້ວ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ຕາມວິວັດທະນາການ ໂດຍລັດຖະບານຮັບຮອງເອົານັ້ນ, ຮອດປີ 2045 ຫວຽດນາມ ຈະຫຼຸດລົງການປ່ອຍທາດ CO2 ກ່ວາ 11 ລ້ານໂຕນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດເປົ້າໝາຍບັນລຸການປ່ອຍທາດພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050. ຕາມທ່ານ ເລກົງແທັງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລ້ວ, ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດວິວັດທະນາການນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍກິດຈະກຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດກ່ວາ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: