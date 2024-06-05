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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ, ຕໍ່​ສູ້​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ

ໝາກຜົນປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດເວົ້າລວມ, ລະຫວ່າງ 2 ອົງການກວດກາສູນກາງເວົ້າສະເພາະ.
ກອງປະຊມສົນທະນາ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈີນເກີມຕູ້ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊມສົນທະນາກັບ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຄະນະກວດກາສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ໂດຍທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສູນກາງ, ຫົວໜ້າອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.

ໃນກອງປະຊຸມສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍຖືວ່າ ໝາກຜົນປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດເວົ້າລວມ, ລະຫວ່າງ  2 ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກເວົ້າສະເພາະ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນໃນ ເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຄະນະ ໄລຍະ 2022 – 2026. ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າໃນວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນພັກ ແລະ ວຽກງານຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ພ້ອມທັງເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບທິດທາງ, ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງລັດ, ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງສອງຄະນະກວດກາສູນກາງຂອງສອງພັກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ

ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເລືອກຕັ້ງທ່ານ ໂຕເລິມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ຄື ຍີ່ປຸ່ນ, ຝລັ່ງ, ເອຢິບ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ເກຼັກ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ.
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