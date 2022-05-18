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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແ​ຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕິນເຕີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕິນເຕີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

   

ການພົບປະເຈລະຈາ  ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານເລເຕິນເຕີຍ ຫົວໜ້າກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານ ວົງສັກ ພັນທະວົງ ຫົວໜ້າກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ. ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານ ເລເຕິນເຕີຍ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ທ່ານ ວົງສັກ ພັນມະວົງ, ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໂດຍປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດ ລົງນາມໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາແມ່ນການກຳນົດທິດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສອງປະເທດ. ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕິນເຕີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ຢູ່​ນິວ​ຢອກ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ຢູ່​ນິວ​ຢອກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມື 2 ສະບັບໃນຂົງເຂດການເງິນ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ.
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