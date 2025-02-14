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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030.
ພີທີເຊັນສັນຍາ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມນອງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ຈິດຈະເລີນ ກໍ່ສ້າງຈຳກັດ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ນອງ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ1200 MW ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນປະມານ 1,9 ຕື້ USD. ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030. ໂຄງການບໍ່ພຽງແຕ່ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາຮ່ວມມືພັດທະນາບັນດາໂຄງການພະລັງງານ, ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຫັນດີຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຫັນດີຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ

2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມິປະສິດທິຜົນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ສົມທົບກັນກວດກາຄືນ, ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ
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