ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ 14/02/2025 ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030. ພີທີເຊັນສັນຍາ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານລົມນອງຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ຈິດຈະເລີນ ກໍ່ສ້າງຈຳກັດ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ນອງ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ1200 MW ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນປະມານ 1,9 ຕື້ USD. ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030. ໂຄງການບໍ່ພຽງແຕ່ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາຮ່ວມມືພັດທະນາບັນດາໂຄງການພະລັງງານ, ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນອີກດ້ວຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)