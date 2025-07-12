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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​​ຄ​ວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ​ອາ​ຊຽນ ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ຕິດພັນ ກັບວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045 ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ໂດຍສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ Kuala Lumpur (ມາເລເຊຍ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 11 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ + 1 ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຍີ່ປຸ່ນ, ລັດເຊຍ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ + 3. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ຕິດພັນ ກັບວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045 ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ໃນສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາປະເທດຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສ້າງໂຄງປະກອບພາກພື້ນກວມລວມ, ໂປ່ງໄສ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນດ້ວຍ ອາຊຽນຢູ່ທີ່ຕັ້ງໃຈກາງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍແບບໃໝ່. ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ, ພາກພື້ນຄືທະເລຕາເວັນອອກ, ແຫຼມເກົາຫຼີ; ສະເໜີບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສະໜັບສະໜູນຄວາມມານະພະຍາຍາມສ້າງທະເລຕາເວັນອອກແມ່ນເຂດທະເລຂອງສັນຕິພາບ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ຢູ່ Kuala Lumpur (ມາເລເຊຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສະວິດ.
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