ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີສູນໜູນຊ່ວຍການຜະລິດທົດລອງຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີເປີດຕົວສູນໜູນຊ່ວຍການຜະລິດທົດລອງຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center - VNMPW/CC). ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນສູນລະດັບຊາດແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍການຜະລິດທົດລອງຊິ່ບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ສວມບົດບາດເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາ, ອອກແບບຊິບພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍລະບົບນິເວດຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ.
ສູນມີໜ້າທີ່ໜູນຊ່ວຍຂັ້ນຕອນນັບແຕ່ການອອກແບບ, ຜະລິດທົດລອງຕະຫຼອດຮອດການກວດກາ, ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິສາຫະກິດກັບໂຮງງານຜະລິດປະດິດແຕ່ງຊິບ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຫັນຜະລິດຕະພັນເປັນການຄ້າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບນິເວດຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ.
ທີ່ພິທີເປີດ, ສູນໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບ 19 ຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ພິເສດແມ່ນບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າຂອງລະບົບສະໜອງຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ທົ່ວໂລກຄື: : Intel, Infineon, Amkor, Cadence, Synopsys; ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍສະໜອງການບໍລິການຜະລິດຂອງ Foundry ແຖວໜ້າໂລກ TSMC, Global Foundries,...