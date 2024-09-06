ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີລະດັບການພັດທະນາກິລາປະເພດ Pickleball ໄວທີ່ສຸດໃນອາຊີ
ວັນທີ 04 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ດັ້ງຮ່າຫວຽດ, ຫົວໜ້າກົມກິລາກາຍຍະກຳ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບສະຫະພັນ Pickleball ອາຊີ ໂດຍທ່ານປະທານ Hogan Lai, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ສະຫະພັນ Pickleball ອາຊີ, Jimmy Tan, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ເປັນປະເທດມີລະດັບການພັດທະນາ Pickleball ໄວທີ່ສຸດໃນອາຊີ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫະພັນ Pickleball ອາຊີ ປາດຖະໜາວ່າ ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ໜູນຊ່ວຍ ເພື່ອໃຫ້ກິລາປະເພດນີ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີແບບມີແຜນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ສະຫະພັນ Pickeball ອາຊີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍຈະຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ກິລາປະເພດນີ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາສົມກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ປີ 2025, ຫວຽດນາມ ກໍປາດຖະໜາຢາກເປັນເຈົ້າພາບຈັດລາງວັນການແຂ່ງຂັນ Pickleball ເປີດກວ້າງ, ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາວິວັດການພັດທະນາຂອງກິລາປະເພດນີ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ກໍຄື ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກຳລັງແຮງຈາກປະເທດເພື່ອນ, ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງກຳນົດທິດພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.