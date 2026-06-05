ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອພັດທະນາຂົງເຂດປັນຍາປະດິດ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຍູ້ແຮງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ຖືວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເປັນກຳລັງໜູນສຳຄັນເພື່ອຍົກສູງກຳລັງແກ້ງແຍ້ງ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ ທ່ານ Eric Schmidt ແລະ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ສ້າງວິໄສທັດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບຊີວະພາບພັດທະນາປັນຍາປະດິດ; ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສາກົນ, ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີ, ກອງທຶນລົງທຶນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າໂລກ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ກຳລັງນະວັດຕະກຳ.
ສ່ວນທ່ານ Eric Schmidt ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ ທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Eric Schmidt ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາປັນຍາປະດິດ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງນະວັດຕະກຳ.