ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍການປະກອບສ່ວນທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນອາຍຸການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ປຣາຮາ
ວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເຊັກໂກ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ເຢືອງຮ່ວາຍນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ຢູ່ ປຣາຮາ (ACP) ແລະ ພິທີມອບຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນ ACP ໃຫ້ແກ່ໄທ. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າການຕ່າງປະເທດ 6 ປະເທດສະມາຊິກ ACP ລວມມີ: ຫວຽດນາມ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ.
ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຊຽນ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຍຸການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງການຈັດຫຼາຍເຫດການການຕ່າງປະເທດສຳເລັດ, ໂຄສະນາວັດທະນະທຳຂອງ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຄະນະກຳມະການ ACP ແລະ ຢູ່ສ.ເຊັກໂກ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ກໍ່ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ, ເຊິ່ງແມ່ນປະຊາຄົມຊາວຕ່າງປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນທີ່ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຢືອງຮ່ວາຍນາມ ພ້ອມກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄທ ສຸວັດ ແກ້ວສຸກ ໄດ້ພ້ອມກັນເຊັນບົດບັນທຶກມອບ ຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ຢູ່ ປາຣາຮາ. ໄທຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2025.