Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ຟ​ີ​ລິບ​ປິນ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຟີລິບປິນ ແລະ ບັນດາປະເທດຕັ້ງໝັ້ນຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນດາຈຸດຄົງຄ້າງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໃນພາກພື້ນບົນພື້ນຖານສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ກົມກຽວຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການ ໂອ້ລົມສົນທະນາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Irineo C. Espino, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟີລິບປິນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍການປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ ຄັ້ງທີ 7.

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຟີລິບປິນ ແລະ ບັນດາປະເທດຕັ້ງໝັ້ນຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນດາຈຸດຄົງຄ້າງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໃນພາກພື້ນບົນພື້ນຖານສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ກົມກຽວຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ແມ່ນແກ້ໄຂທຸກບັນຫາທີ່ບໍ່ລົງລອຍກັນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກດ້ວຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟີລິບປິນ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ເປັນສັນຂີພິຍານພິທີລົງນາມ ມາດຕາຂໍ້ກຳນົດອ້າງອີງ (TOR) ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການແພດການທະຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ສະພາແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ສະພາແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍສູນກາງ

ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໃນອາຍຸການນີ້ກໍ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອພົບເຫັນບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນ, ພິເສດແມ່ນໃນໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ -19.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top