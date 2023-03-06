ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຊຸກຍູ້ກ່ວາອີກບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາກົນໄກ ຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ຈົ່ງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ AZEC, ຍົກຕົວຢ່າງຄືການກໍ່ສ້າງສູນຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ຫຼືສູນກ່າວເຕືອນໄພທຳມະຊາດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ.
ສ່ວນທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Perpetuo M. Lotilla ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມໃນຂອບເຂດ AZEC ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫັນເປັນໂຄງການຢ່າງລະອຽດທີ່ແທດຈິງ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດສຸມໃສ່ ຮ່ວມືເຂົ້າໃນຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃຫມ່.