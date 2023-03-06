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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບ “ປະຊາຄົມປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ຂອງ ອາຊີ” (AZEC) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ (ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ), ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ຟີລິບປິນ Raphael Perpetuo M. Lotilla.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ຟີລິບປິນ Raphael Perpetuo M. Lotilla   

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຊຸກຍູ້ກ່ວາອີກບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາກົນໄກ ຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ຈົ່ງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ AZEC, ຍົກຕົວຢ່າງຄືການກໍ່ສ້າງສູນຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ຫຼືສູນກ່າວເຕືອນໄພທຳມະຊາດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ.

ສ່ວນທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Perpetuo M. Lotilla ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມໃນຂອບເຂດ AZEC ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫັນເປັນໂຄງການຢ່າງລະອຽດທີ່ແທດຈິງ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດສຸມໃສ່ ຮ່ວມືເຂົ້າໃນຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃຫມ່.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Krolahom Sar Kheng ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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