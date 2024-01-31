ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍໄວ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການຕ່າງປະເທດ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີການຢ້ຽມຢາມ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ພ້ອມທັງສົມທົບກັນສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ໄລຍະ 2025 – 2030. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍໄວ; ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດທີ່ດີຈາກບັນດາຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໃນພາກພື້ນ; ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດສອງປະເທດລົງທຶນເຂົ້າໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນຄືເຕັກໂນໂລຢີການປຸງແຕ່ງ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ…; ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ ແລະ ສຳຄັນ, ຄື: ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງລະບົບສະໜອງ… ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີຮ່ວມມືຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດ, ຫຼຸດຜ່ອຍການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ, ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງພະລາດສະຕິກ…
ການນຳສອງປະເທດເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປ້ອງກັນຊາດ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືໃນທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ; ເຫັນດີຮ່ວມມືກັນຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດສະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ; ເຫັນດີເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນອື່ນ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ພາກພື້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ Marcos Jr. ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດປີ APEC 2027 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍ ລະງັບໃຈ, ບໍ່ນາບຂູ່ດ້ວຍອາວຸດ ຫຼື ນຳໃຊ້ອາວຸດ, ເຄົາລົບບັນດາຂັ້ນຕອນທາງການທູດ, ນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງການໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານບັນດາຫຼັກພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS).
ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມພົບປະເຈລະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມສື່ມວນຊົນ ແລະ ຈັດພິທີແລກປ່ຽນເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ການຄ້າເຂົ້າສານ, ຮ່ວມມືໃນທະເລ ແລະ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ.