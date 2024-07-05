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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
  ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ (ພາບ: VOV)  

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ແຈ້ງໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດກໍ່ຄືຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາດວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນກອ່ນນັ້ນ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນແມ່ນວຽກງານສຳຄັນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ພາຍຫຼັງການປັບປຸງແຕ່ລະຄັ້ງ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມລ້ວນແຕ່ມີການພັດທະນາ.  ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ, ຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄປຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ, ທ່ານຫວັງວ່າ ພາຍຫຼັງປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ, ເສດຖະກິດ ລາວ ຈະມີການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ.

ໂດຍຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວໃນຄັ້ງນີ້ຂອງຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບົດຮຽນປະສົບການ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນຸນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍວຽກງານປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2015 ຂອງລາວ ດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂັ້ມງວດກ່ວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ

ນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ

ເລື່ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມລາຍຮັບ, ຮັກສາອາຊີບເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
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