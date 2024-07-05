ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍລາວດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ AIPA ຄັ້ງທີ 45
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ແຈ້ງໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດກໍ່ຄືຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາດວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນກອ່ນນັ້ນ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນແມ່ນວຽກງານສຳຄັນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ພາຍຫຼັງການປັບປຸງແຕ່ລະຄັ້ງ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມລ້ວນແຕ່ມີການພັດທະນາ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ, ຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄປຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ, ທ່ານຫວັງວ່າ ພາຍຫຼັງປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ, ເສດຖະກິດ ລາວ ຈະມີການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ.
ໂດຍຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວໃນຄັ້ງນີ້ຂອງຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບົດຮຽນປະສົບການ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນຸນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍວຽກງານປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2015 ຂອງລາວ ດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂັ້ມງວດກ່ວາ.