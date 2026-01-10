ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກັບ ອາເມລິກາ ກວ່າອີກ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊົມເຊີຍສອງປະເທດທີ່ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດ ນັບແຕ່ການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ…; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ອາເມລິກາ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າອີກ, ລວມທັງການລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າສົມທົບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສະເໝີພາບ.
ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ; ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງຜ່ານການເຈລະຈາ ແລະ ບັນດາມາດຕະການສັນຕິພາບອື່ນ. ກ່ຽວກັບສະພາບການພາກພື້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີໃຫ້ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນໃນພາກພື້ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc Knapper ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ເສດຖະກິດຮັກສາການເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປົວແປງ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈບົນເວທີສາກົນໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າໃນຖານະໃດກໍຈະມານະພະຍາຍາມເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ.