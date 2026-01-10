Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ້າງ​ຂວາງ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກວ່າ​ອີກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Marc Knapper ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານ.
ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Marc Knapper ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊົມເຊີຍສອງປະເທດທີ່ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດ ນັບແຕ່ການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ…; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ອາເມລິກາ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າອີກ, ລວມທັງການລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າສົມທົບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສະເໝີພາບ.

        ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ; ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງຜ່ານການເຈລະຈາ ແລະ ບັນດາມາດຕະການສັນຕິພາບອື່ນ. ກ່ຽວກັບສະພາບການພາກພື້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີໃຫ້ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນໃນພາກພື້ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc Knapper ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ເສດຖະກິດຮັກສາການເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປົວແປງ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈບົນເວທີສາກົນໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າໃນຖານະໃດກໍຈະມານະພະຍາຍາມເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

