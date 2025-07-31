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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກົນ​ໄກ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ໄທ

“ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກົນໄກຮັບປະກັນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ກຳປູເຈຍ - ໄທ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ, Anwar Ibrahim ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຕາມການສະເໜີຈາກຝ່າຍ ມາເລເຊຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ, Anwar Ibrahim

ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anwar Ibrahim ກໍຄືຂອງ ມາເລເຊຍ ໃນຖານະປະທານ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ - ໄທ; ພິເສດແມ່ນເລື່ອງຈັດການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ແລະ ທ່ານຜູ້ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ, ແມ່ນບາດກ້າວຕັ້ງໜ້າທຳອິດ ຊ່ວຍຄວບຄຸມການເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງການປະທະກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນ, ກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ ແລະ ສົມທົບກັບປະເທດປະທານ ມາເລເຊຍ ເວົ້າສະເພາະ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມ; ກຽມພ້ອມແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກົນໄກ ໂດຍ ອາຊຽນ ເປັນເຈົ້າພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ຕາມການສະເໜີຂອງທ່ານປະທານ ມາເລເຊຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່: ເວ​ລາ​ຍິ່ງ​ຜ່ານ​ໄປ ຍິ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 1945 ແລະ ການ​ສະ​ຖະ​ກະ​ນາປະ​ເທດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່: “ເວ​ລາ​ຍິ່ງ​ຜ່ານ​ໄປ ຍິ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 1945 ແລະ ການ​ສະ​ຖະ​ກະ​ນາປະ​ເທດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ”

ທີ່ການໂອ້ລົມຢ່າງສະໜິດສະໜົມກັບບັນດາຜູ້ແທນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນການເສຍສະຫຼະ ຂອງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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