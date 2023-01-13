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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ທັດ​ສະ​ນະ,ຫ​ລັກ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພວມ​ພັດ​ທະ​ນາ, ເພື່ອ​ໂລກແຫ່ງຍຸ​ຕິ​ທຳ, ເປີດກວ້າງ, ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ແລະ ສະ​ຫງົບ​ສຸກ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນຂອບເຂດການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ. ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນທັດສະນະ, ຫລັກໝັ້ນຂອງບັນດາປະເທດພັດທະນາເພື່ອໂລກແຫ່ງຍຸຕິທຳ, ເປີດກວ້າງ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ສະຫງົບສຸກ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດແບບທາງໄກ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດແບບທາງໄກ “ທັດສະນະ, ຫລັກໝັ້ນຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ”, ພວມດຳເນີນຢູ່ ອິນເດຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ໃນສະພາບເກີດວິກິດການຫຼາຍຢ່າງ, ມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຫັນປ່ຽນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ພວກເຮົາຍິ່ງຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີບັນດາປັດໄຈພື້ນຖານຂອງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ. ທີໜຶ່ງແມ່ນຕ້ອງສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບໃຫ້ພັດທະນາ. ທີສອງແມ່ນຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສາກົນ ແມ່ນກຳລັງໜູນເຕີບໂຕເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ກວມລວມ ດ້ວຍການຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ ແລະ “ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ”.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນຂອບເຂດການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ. ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນທັດສະນະ, ຫລັກໝັ້ນຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ເພື່ອໂລກແຫ່ງຍຸຕິທຳ, ເປີດກວ້າງ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ສະຫງົບສຸກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເພື່ອ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ເກາະ​ເຈື່ອງ​ຊາ ແລະ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເພື່ອ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ເກາະ​ເຈື່ອງ​ຊາ ແລະ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

“ຫວຽດນາມ ມີພະຍານຫຼັກຖານທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕສຳລັບສອງໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮວ່າງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງມີສິດອະທິປະໄຕ, ອຳນາດສານ ແຫ່ງຊາດສຳລັບບັນດາເຂດທະເລທີ່ໄດ້ກຳນົດຕາມເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982)..."
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