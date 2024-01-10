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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ນອນ​ໃນ Top 20 ນະ​ຄອນ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ທີ່​ສຸດ​ສຳ​ລັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ “ສະຖານທີ່ມີອາຫານການກິນດີທີ່ສຸດ” ດ້ວຍອັນດັບທີ 3.
ໜອງເງືອມ

Tripadvisor ໂດຍແມ່ນຊ່ອງຕີລາຄາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງທົ່ວໂລກ, ຫາກໍ່ປະກາດຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ Travelers' Choice Best of the Best Destinations ປີ 2023. ຮ່າໂນ້ຍ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 17 ໃນບັນຊີລາຍຊື່ບັນດານະຄອນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດ ສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ. Tripadvisor ແນະນຳ ຮ່າໂນ້ຍແມ່ນ ນະຄອນທີ່ມີຫຼາຍສະຖາບັດຕະຍາກຳທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຂອງສັງຄົມທີ່ທັນສະໄໝ. ບັນດາປູຊະນີຍະວະຖສຍປະຫວັດສາດ ຄື ສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຄຸກຫວາລໍ່ ແລະ ໜອງໂຮ່ໂຕ, ໂຮ່ເງືອມ, ສວນສາທາລະນະ, ວິຫານ, ວັດວາອາຮາມ, ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຍິ່ງເພີ່ມຄວາມດູດດື່ມກ່ວາ. ມາແຫ່ງນີ້, ແຂກທ່ອງທ່ຽວອາດຈະຄົ້ນຫານະຄອນດ້ວຍລົດແທັກຊີ ຢ່າງງ່າຍດາຍ.   ຮ່າໂນ້ຍກໍ່ ແມ່ນນະຄອນນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ “ສະຖານທີ່ມີອາຫານການກິນດີທີ່ສຸດ” ດ້ວຍອັນດັບທີ 3.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຕະຫຼາດ​ມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2024

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຕະຫຼາດ​ມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2024

ທ່ານ Andy Ho, ຜູ້ອຳນວຍການ ການລົງທຶນ VinaCapital Group ຖືວ່າ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ.
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