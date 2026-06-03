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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມ 4 ປະ​ເທດ​ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ​​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ການ​ສຳຫຼວດ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຮັກ​ສາ​ອັນ​ດັບ​ສູງ​ໃນ​ກຸ່ມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ສູງ ນັບ​ທັງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ, ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ​ ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກ​ສ່​ຽງ​ໃຕ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.
  ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຟີ​ລິບ​ປິນ check in ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ: VOV)  
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ການ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ປີ 2026 (The State of Southeast Asia: 2026 Survey Report) ໂດຍ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ (ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore) ​ປະ​ກາດ​​ຫວ່າງແລ້ວ​ນີ້ ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມ 4 ປະ​ເທດ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ທີ່​​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ນິ​ຍົມ​ເລືອກ​ເຝັ້ນ​ເພື່ອ​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ. ການ​ສຳຫຼວດ​ປີ​ນີ້​ໄດ້ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 6 ອາ​ທິດ (ແຕ່​ວັນ​ທີ 5 ມັງ​ກອນ ຫາ​ວັນ​ທີ 20 ກຸມ​ພາ) ສໍ​າ​ລັບ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ, ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້, ວົງ​ການ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແລະ ນັກ​ວາງ​ແຜນ​​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ກວ່າ 2.000 ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ 11 ປະ​ເທດ ອາ​ຊີີ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້. ການ​ສຳຫຼວດ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຮັກ​ສາ​ອັນ​ດັບ​ສູງ​ໃນ​ກຸ່ມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ສູງ ນັບ​ທັງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ, ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ​ ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກ​ສ່​ຽງ​ໃຕ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່​ໆ​ມາ​ນີ້, ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ຍ້ອງ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ແລະ ລາ​ງວັນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງ​ລຽນ​ຕິດ ຍ້ອນ​ມີ​ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ​ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ​, ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ, ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍໃນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເໝາະ​ສົມ ແລະ ລະ​ບົບ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຮັບ​ໃຊ້​​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສົມ​ບູນກວ່າ​ເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ ທົ່ວ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ຫວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ ທົ່ວ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ​ການ​​ລົງ​ນາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2025 ແມ່ນ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​​ຕໍ່​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ສາ​ກົນ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ.
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