ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 4 ປະເທດທີ່ສ້າງຄວາມດຶງດູດທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 03/06/2026 ການສຳຫຼວດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຮັກສາອັນດັບສູງໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ນັບທັງຄວາມຕ້ອງການທ່ອງທ່ຽວຕະຫຼອດຮອດການດຳລົງຊີວິດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ຄວາມດຶງດູດ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຟີລິບປິນ check in ຢູ່ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV) ບົດລາຍງານສະພາບການ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2026 (The State of Southeast Asia: 2026 Survey Report) ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore) ປະກາດຫວ່າງແລ້ວນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 4 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນນິຍົມເລືອກເຝັ້ນເພື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວ, ເຮັດວຽກ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການສຳຫຼວດປີນີ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນໄລຍະເວລາ 6 ອາທິດ (ແຕ່ວັນທີ 5 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 20 ກຸມພາ) ສໍາລັບນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້, ວົງການວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກວາງແຜນນະໂຍບາຍ ກວ່າ 2.000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 11 ປະເທດ ອາຊີີ່ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ການສຳຫຼວດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຮັກສາອັນດັບສູງໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ນັບທັງຄວາມຕ້ອງການທ່ອງທ່ຽວຕະຫຼອດຮອດການດຳລົງຊີວິດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ຄວາມດຶງດູດ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ລາງວັນທ່ອງທ່ຽວຢ່າງລຽນຕິດ ຍ້ອນມີທັດສະນີຍະພາບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທ່ອງທ່ຽວເໝາະສົມ ແລະ ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບມື້ນັບສົມບູນກວ່າເກົ່າ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)