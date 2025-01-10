ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກັບ ຈີນ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຈີນ, ຢັ້ງຢືນນີ້ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ການຫັນການພົວພັນການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມເປັນຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ. ປີ 2025 ແມ່ນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງແມ່ນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (18 ມັງກອນ 1950 – 18 ມັງກອນ 2025)
ສ່ວນທ່ານ ເຮືອໄວຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນບົດບາດຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ທ່ານຈະປະຕິບັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ທ່ານ ເຮືອໄວເຊື່ອໝັ້ນວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດຈີນ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາ.