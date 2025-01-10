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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ກ​ານ​ພົວ​ພັນ​ຖາ​ນ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ມິດ​ຕະ​ພາບ, ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ກັບ ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ເຮື້ອໄວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ.ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ທ່ານ ເຮື້ອໄວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ.ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຈີນ, ຢັ້ງຢືນນີ້ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ການຫັນການພົວພັນການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມເປັນຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ. ປີ 2025 ແມ່ນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງແມ່ນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (18 ມັງກອນ 1950 – 18 ມັງກອນ 2025)

ສ່ວນທ່ານ ເຮືອໄວຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນບົດບາດຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ທ່ານຈະປະຕິບັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ທ່ານ ເຮືອໄວເຊື່ອໝັ້ນວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດຈີນ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມືກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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