ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບບັນດາປະເທດເອີລົບ 30/08/2025 ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບບັນດາປະເທດ ເອີລົບ. ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດ ບັນດາປະເທດ (ພາບ: VOV)ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ (28/8/1945-28/8/2025) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - EU, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດ ບັນດາປະເທດ ອັງກິດ, ສະວິດ, ນອກແວ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EU ປະຈຳຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ສິງຫາ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບບັນດາປະເທດ ເອີລົບ. ທີ່ງານດື່ມນ້ຳຊາ, ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດ ໄດ້ດື່ມນ້ຳຊາ ພ້ອມກັບສິນພິເສດຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຮັບຟັງການແນະນຳວັດທະນະທຳ ຂອງຊາທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄວາມຮັກແພງແຂກຄົນຂອງຊາວຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຂະແໜງການທູດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອມີພື້ນຖານການທູດທີ່ເປັນເຈົ້າການ, ວັດທະນະທຳມະນຸດ, ອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ເນື່ອງໃນອາກາດນີ້, ເພື່ອນມິດສາກົນໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນໄປຍັງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາໜ້າປະຫວັດສາດອັນອົງອາດກ້າຫານຂອງຊາດ ຫວຽນດນາມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)