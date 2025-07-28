ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການ ຈາກສະວິດກ່ຽວກັບການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງນຳສູນການເງິນສາກົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ Geneva, ປະເທດສະວິດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ສ້າງ ແລະ ນຳສູນການເງິນສາກົນເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ - ການແນະນຳໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ”. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນປາດຖະໜາຢາກບັນດາອົງການ, ນັກຊ່ຽວຊານສະວິດແບ່ງປັນ ແລະ ສະເໜີແນະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳສູນການເງິນສາກົນ ຫວຽດນາມເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສາຂາໜຶ່ງຢູ່ ນະຄອນດ່ານັ້ງ. ເປົ້າໝາຍຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາມື້ນີ້ແມ່ນຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກສະວິດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອນໄຫວສູນການເງິນຂອງພວກເພື່ອນ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ພວກເພື່ອນແບ່ງປັນກັບ ຫວຽດນາມເພື່ອພັດທະນາ ຫວຽດນາມ.