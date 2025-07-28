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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຖອດ​ຖອນ​​ບົດ​ຮຽນປະ​ສົບ​ການ ຈາກ​ສະ​ວິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ, ຄຸ້ມ​ຄອງນຳ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນປາດຖະໜາຢາກບັນດາອົງການ, ນັກຊ່ຽວຊານສະວິດແບ່ງປັນ ແລະ ສະເໜີແນະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳສູນການເງິນສາກົນ ຫວຽດນາມເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ.
      ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: VOV)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ Geneva, ປະເທດສະວິດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ສ້າງ ແລະ ນຳສູນການເງິນສາກົນເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ - ການແນະນຳໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ”. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນປາດຖະໜາຢາກບັນດາອົງການ, ນັກຊ່ຽວຊານສະວິດແບ່ງປັນ ແລະ ສະເໜີແນະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳສູນການເງິນສາກົນ ຫວຽດນາມເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສາຂາໜຶ່ງຢູ່ ນະຄອນດ່ານັ້ງ. ເປົ້າໝາຍຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາມື້ນີ້ແມ່ນຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກສະວິດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອນໄຫວສູນການເງິນຂອງພວກເພື່ອນ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ພວກເພື່ອນແບ່ງປັນກັບ ຫວຽດນາມເພື່ອພັດທະນາ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງອາຊຽນ ກໍຄືຜົນສໍາເລັດດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ອາຊຽນຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະ 58 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືພາຍໃນອາຊຽນ ແລະ ການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ ໂດຍອາຊຽນເປັນແກນກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆມາ ຈົນກາຍເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ກໍຄືໃນໂລກ.
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