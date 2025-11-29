ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກອງທະຫານບົກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ກູ້ໄພພິບັດ”, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນເຫງຍ ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນປະສົບການຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້, ພວມ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງກອງທະຫານບົກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເວົ້າສະເພາະ ເພື່ອຮັບມືກັບທຸກສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອພາກພື້ນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.