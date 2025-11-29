Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້​ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ທະ​ຫານ​ບົກ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 26

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນເຫງຍ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກອງທະຫານບົກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 (ACMM-26) ຢູ່ ສິງກະໂປ ນັບແຕ່ວັນທີ 25 – 28 ພະຈິກ.
ການພົບປະສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຜູ້ບັນຊາການທະຫານບົກ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ກູ້ໄພພິບັດ”, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນເຫງຍ ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນປະສົບການຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້, ພວມ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງກອງທະຫານບົກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເວົ້າສະເພາະ ເພື່ອຮັບມືກັບທຸກສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອພາກພື້ນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ຫ​ວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ Sydney

ຫ​ວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ Sydney

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການການແນະນຳແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າພາກພື້ນ ດ້ວຍລະບົບມໍລະດົກໂລກທີ່ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຄື: ອ່າວຮະລອງ, ຟອງຍາ - ແກບ້າງ, ຈ່າງອານ, ໂຮ້ຍອານ, ໝິເຊີນ, ເມືອງເກົ່າເຫ້ວ, ພາລະຊາວັງທັງລອງ, ພາລະຊາວັງ ລາດຊະວົງໂຮ່.
