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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ກົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ - ຊາຍ ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

"ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ, ເພື່ອແນໃສ່ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ”.
ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຕີລາຄາ 30 ປີ ແຫ່ງການປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ໂຄງການດຳເນີນງານ ປັກກິ່ງ (ພາບ:UNESCAP)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 21 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ (ໄທ), ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສປຊ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (UN – ESCAP) ແລະ ອົງການແມ່ຍິງ ສປຊ (UN – Women) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຕີລາຄາ 30 ປີ ແຫ່ງການປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ໂຄງການດຳເນີນງານ ປັກກິ່ງ (BPFA) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 1.200 ທ່ານ ເຊິ່ງມາຈາກ 51 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນໃນໂລກ.

        ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນກ່າວຄຳເຫັນ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດຄືນໄລຍະ 30 ປີປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດເນື້ອໃນໂຄງການດຳເນີນງານຮອດປີ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ, ເພື່ອແນໃສ່ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ບຣາຊິນ, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
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