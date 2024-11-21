ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 21 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ (ໄທ), ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສປຊ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (UN – ESCAP) ແລະ ອົງການແມ່ຍິງ ສປຊ (UN – Women) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຕີລາຄາ 30 ປີ ແຫ່ງການປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ໂຄງການດຳເນີນງານ ປັກກິ່ງ (BPFA) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 1.200 ທ່ານ ເຊິ່ງມາຈາກ 51 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນໃນໂລກ.
ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນກ່າວຄຳເຫັນ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດຄືນໄລຍະ 30 ປີປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດເນື້ອໃນໂຄງການດຳເນີນງານຮອດປີ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ, ເພື່ອແນໃສ່ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ”.