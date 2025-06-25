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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ UNCLOS

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາ ໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມເລືອກຕັ້ງ ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ດຳລົງບົດບາດ ປະທານ SPLOS 35.
ກອງປະຊຸມບັນດາສະມາຊິກສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ກອງປະຊຸມບັນດາສະມາຊິກສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS) ຄັ້ງທີ 35 (SPLOS 35) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 170 ປະເທດສະມາຊິກ, ບັນດາປະເທດສັງເກດການ, ຫົວໜ້າບັນດາອົງການໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນພິທີໄຂ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາ ໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມເລືອກຕັ້ງ ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ດຳລົງບົດບາດ ປະທານ SPLOS 35.

        ຕາມທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະກຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເລື່ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ດຳລົງບົດບາດປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳປີທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ UNCLOS ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈສູງຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີຕໍ່ຄວາມສາມາດບໍລິຫານ, ນຳພາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດທະນາການ ແລະ ກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍໃນຂອບເຂດ ສປຊ, ພ້ອມທັງກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຮູ້, ການຕີລາຄາສູງຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ກ່ຽວກັບບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມະຫາສະໝຸດທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ຈີນ: ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ (WEF) ທຽນ​ຊີນ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ຈີນ: “ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ (WEF) ທຽນ​ຊີນ”

ໂດຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ສາມາດມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃຫ້ແກ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ທຽນຊີນ ໃນຫຼາຍແງ່ມູມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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