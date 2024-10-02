ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດ ມົງໂກນ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ມົງໂກນ ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າ, ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບກະແສການເຄື່ອນໄຫວຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4, ທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ກັບພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານໃໝ່, ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດ ມົງໂກນ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງ, ພ້ອມແລ້ວແບ່ງປັນ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວດເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີວິສາຫະກິດ ມົງໂກນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງສອງປະເທດ.
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສຸດທ້າຍຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ມົງໂກນ. ວັນທີ 02 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເດີນທາງໄປຍັງ Dunlin, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອຽກລັງ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອຽກລັງ Michael D.Higgins.