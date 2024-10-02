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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍ​າມ​ໃດ​ກໍ່​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ມົງ​ໂກນ ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ມົງໂກນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Alan Bator, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດາອົງການເສດຖະກິດດີເດັ່ນຂອງ ມົງໂກນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ມົງໂກນ ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າ, ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບກະແສການເຄື່ອນໄຫວຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4, ທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ກັບພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານໃໝ່, ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດ ມົງໂກນ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງ, ພ້ອມແລ້ວແບ່ງປັນ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວດເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີວິສາຫະກິດ ມົງໂກນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງສອງປະເທດ.

        ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສຸດທ້າຍຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ມົງໂກນ. ວັນທີ 02 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເດີນທາງໄປຍັງ Dunlin, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອຽກລັງ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອຽກລັງ Michael D.Higgins.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່ປຸ່ນ: ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida ພ້ອມກັນລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ຍີ່ປຸ່ນ: ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida ພ້ອມກັນລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ນີ້ແມ່ນການກະທຳເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ Ishiba Shigeru.
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