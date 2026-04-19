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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍື່ນ​ສາ​ລະ​ບານ​ເອ​ກະ​ສານ​​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອ​ງ​ກັນ, ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາກ​ຳ​ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 17 ເມ​ສາ ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ ສ​ປ​ຊ ທີ່​ນິວຢອກ (ອາ​ເມ​ລິ​ກາ), ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂດະ​ຮຸ່ງ​ຫວຽດ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນ​ະ​ຜູ້​ຕາ​ງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນມ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ, ໄດ້​ຍື​່ນ​ສາ​ລະ​ບານ​ເອ​ກະ​ສານ​​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ (ເອີິ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ) ຢູ່​ຫ້ອງ​ການນ​ິ​ຕິ​ກຳ ສ​ປ​ຊ (OLA).
ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂດະ​ຮຸ່ງ​ຫວຽດ ​ຍື່ນ​ສາ​ລະ​ບານ​ເອ​ກະ​ສານ​​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ (ພາບ: ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ)

ລະ​ບຽບ​ການ​ຍື່ນ​ສາ​ລະ​ບານ​ເອ​ກະ​ສານ​​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ພາຍຫຼັງ​ທ່ານ​ທ່ານ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ບັບ​ນີ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 07 ເມ​ສາ ຜ່ານ​ມາ, ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ​້ ແລະ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ 3 ໃນ​ໂລກ ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ບັບ​ນີ້.

ທີ່​ພິ​ທີ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂດະ​ຮຸ່ງ​ຫວຽດ ໄດ້​ເນັ້​ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ເຊັນ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ນອນ​ໃນ 3 ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ບັບ​ນີິ້ ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ ແລະ ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ເປັ​ນ​ເຈົ້າ​ການ, ແທດ​ຈິງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ນຳ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂດຍ​ໄວ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ທ​ົ່ວ​ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ”. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ທ່ານ ດັ້ງ​ຮ​ວ່າງ​ຢາງ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນເມື່ອ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສາ​ກົນ ຄັ້ງ​ທີ 152 (IPU), ຢູ່ Istanbul (ຕວັກ​ກີ)
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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