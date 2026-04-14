ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ເມສາ 2026, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາງ Takaichi Sanae ປະທານພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີ (LDP), ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ.
ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຍີ່ປຸ່ນຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຂໍຖືເປັນກຽດເຊື້ອເຊີນພະເຈົ້າຈັກກະເພັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນເວລາທີ່ເໝາສົມ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນຢັ້ງຢືນຍີ່ປຸ່ນປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາສູງຖານະຕຳແໜ່ງ, ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຍີ່ປຸ່ນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງນະໂຍບາຍເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສະໜັບສະໜູນຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າມາຍພັດທະນາໃນສັງກາດໃໝ່ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.