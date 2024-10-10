Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາ​ງ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ກາ​ນ​ສຳຫຼວດ, ເກັບ​ກູ້​ລູກ​ລະ​ເບີດ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ ແລະ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ລູກ​ລະ​ເບີດ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສູງ ແລະ ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລ, ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ແລະ ທ່ານ Ly Thuch, ລັດຖະມົນຕີອາວຸໂສ, ອົງການລູກລະເບີດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລະເບີດ ກຳປູເຈຍ (ພາບ: ນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ອາເມລິກາ)

ວັນທີ 7 ຕຸລາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ມີການພົບປະເຮັດວຽກກັບທ່ານ Ly Thuch, ລັດຖະມົນຕີອາວຸໂສ, ອົງການລູກລະເບີດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລະເບີດ ກຳປູເຈຍ, ປະທານກອງປະຊຸມສຳຫຼວດ ຄັ້ງທີ 5 ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການເກືອດຫ້າມນຳໃຊ້ລູກລະເບີດໝາກມິ່ນທຳລາຍ (ຕາມສົນທິສັນຍາ Ottawa) ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າໜ່ວຍງານຊ່ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ແລະ ບາງຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮວ່າງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນໃນການສຳຫຼວດ, ເກັບກູ້ລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ແລະ ແງ່ມູມມະນຸດສະທຳໃນບັນດາສົນທິສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສູງ ແລະ ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລ, ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.

ສ່ວນທ່ານ Ly Thuch ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຜົນງານໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ກໍຄືອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນຂົງເຂດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ປ. ເກົາຫຼີ ທົດ​ລອງ​ຍິງ​ລູກ​ປຶນ​ໃຫຍ່ອ​າຍ​ພົ່ນ

ສ​ປ​ປ. ເກົາຫຼີ ທົດ​ລອງ​ຍິງ​ລູກ​ປຶນ​ໃຫຍ່ອ​າຍ​ພົ່ນ

ການເຄື່ອນໄຫວທົດລອງກໍເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມແມ່ນຍຳຂອງລູກປືນໃຫຍ່ອາຍພົ່ນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top