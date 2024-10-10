ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນໃນການສຳຫຼວດ, ເກັບກູ້ລູກລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລະເບີດ
ວັນທີ 7 ຕຸລາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ມີການພົບປະເຮັດວຽກກັບທ່ານ Ly Thuch, ລັດຖະມົນຕີອາວຸໂສ, ອົງການລູກລະເບີດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລະເບີດ ກຳປູເຈຍ, ປະທານກອງປະຊຸມສຳຫຼວດ ຄັ້ງທີ 5 ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການເກືອດຫ້າມນຳໃຊ້ລູກລະເບີດໝາກມິ່ນທຳລາຍ (ຕາມສົນທິສັນຍາ Ottawa) ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າໜ່ວຍງານຊ່ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ແລະ ບາງຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮວ່າງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນໃນການສຳຫຼວດ, ເກັບກູ້ລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ແລະ ແງ່ມູມມະນຸດສະທຳໃນບັນດາສົນທິສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສູງ ແລະ ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລ, ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.
ສ່ວນທ່ານ Ly Thuch ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຜົນງານໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ກໍຄືອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນຂົງເຂດນີ້.