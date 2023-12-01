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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ສະ​ຫງວນ​ນ້ຳ​ໃຈຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​​ສຸດ​ຕໍ່​ລາວ

ພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນນ້ຳໃຈແບບພິເສດ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ລາວ.
ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ປາກເຊ ອວຍພອນ 48 ປີແຫ່ງວັນສາຖາປະນາ ປະເທດ ສປປ.ລາວ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 48 ປີ ວັນສະຖາປະນາ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ (2/12/1975 – 2/12/2023), ແຕ່ວັນທີ 21 – 29 ພະຈິກ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ປາກເຊ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນວັນຈຸງ ກົງສູນໃຫຍ່ ນຳໜ້າ, ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ລາວ (ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລາວັນ). ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຈຸງ ໄດ້ຫວນຄືນບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນເຊິ່ງ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2023 ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານ ກົງສູນໃຫຍ່ ກໍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນນ້ຳໃຈແບບພິເສດ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ລາວ.

ສ່ວນການນຳ 4 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ລາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ປາກເຊ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນວຽກງານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ສິ​້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຍີ່​ປຸ່ນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ສິ​້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຍີ່​ປຸ່ນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ Fukuoka ກັບເມືອປະເທດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງຈົບງາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ.
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