ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງແບບພິເສດ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດຕໍ່ລາວ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 48 ປີ ວັນສະຖາປະນາ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ (2/12/1975 – 2/12/2023), ແຕ່ວັນທີ 21 – 29 ພະຈິກ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ປາກເຊ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນວັນຈຸງ ກົງສູນໃຫຍ່ ນຳໜ້າ, ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ລາວ (ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລາວັນ). ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຈຸງ ໄດ້ຫວນຄືນບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນເຊິ່ງ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2023 ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານ ກົງສູນໃຫຍ່ ກໍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນນ້ຳໃຈແບບພິເສດ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ລາວ.
ສ່ວນການນຳ 4 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ລາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ປາກເຊ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນວຽກງານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.