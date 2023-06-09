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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາດ​ໄດ້ 201 ຫຼຽນ​ໃນ​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ ASEAN Para Games 2023

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ທັງໝົດ 66 ຫຼຽນຄຳ, 58 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 77 ຫຼຽນທອງ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 3 ທົ່ວຄະນະ, ຖັດຈາກ ໄທ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ
  (ພາບປະກອບ)  

ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຊື່ງແມ່ນມື້ສຸດທ້າຍໃນງານແຂ່ງຂັນ ASEAN Para Games 2023, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ ຂອງນັກກິລາຕີດອກປິກໄກ່ ຮ່ວາງທິຮົ່ງຖາວ. ນີ້ແມ່ນຫຼຽນທີ 201 ແລະ ກໍ່ແມ່ນຫຼຽນສຸດທ້າຍຢູ່ງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ASEAN Para Games 2023 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກຳປູເຈຍ.

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ທັງໝົດ 66 ຫຼຽນຄຳ, 58 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 77 ຫຼຽນທອງ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 3 ທົ່ວຄະນະ, ຖັດຈາກ ໄທ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.

ASEAN Para Games 12-2023   ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 3-9 ມິຖຸນາຢູ່ ກຳປູເຈຍ ຊື່ງໄດ້ດິງດູດນັກກິລາກ່ວາ 1400 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 11 ປະເທດ ແລະ ໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນໃນກິລາ 14 ປະເພດ. ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ມີນັກກິລາ 120 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະທຳການແຂ່ງຂັນໃນກິລາ 8 ປະເພດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ບັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ, ປ່ອນ​ລັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃຫ້​ສົມ​ບຸນ​ແບບ

ສ້າງ​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ບັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ, ປ່ອນ​ລັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃຫ້​ສົມ​ບຸນ​ແບບ

ເພື່ອສ້າງຮ່າງມະຕິໃຫ້ສົມບຸນແບບ, ສສຊ ຈຳນວນໜຶ່ງ ສະເໜີວ່າ ນອກຈາກລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດແລ້ວ ໝາກຜົນການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ ຕ້ອງເປີດເຜີຍທັງການເຄື່ອນໄຫວປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ.
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