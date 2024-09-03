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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອິນ​ເດຍ

ບົດຂຽນໃນສື່ເອເລັກໂຕນິກ Times of India ລົງວັນທີ 1 ກັນຍາ ໄດ້ສັງລວມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 5 ແຫ່ງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ຄັດເລືອກ. ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນການຄັດເລືອກແຖວໜ້າ.
ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ມາຢ້ຽມຢາມແຂວງ ກວ໋າງນິງ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມບົດຂຽນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວມີການລອງຕົວຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ຈາກບັນດາຖະໜົນທີ່ຄຶກຄື້ນຂອງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄວາມງາມດັ່ງໃນຝັນຂອງນະຄອນ ຍາຈາງ, ຄວາມອ່ອນໂຍນຂອງເມືອງເກົ່າ ເຫວ້ ຕະຫຼອດຮອດຄວາມສະຫງົບງຽບຂອງອ່າວຮະລອງ… ອາຫານການກິນຂາຍແຄມທາງ ທັງແຊບ ທັງໜ້າກິນ ແລະ ມີລາຄາເປັນກັນເອງ. ບ່ອນພັກອາໄສກໍມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຈາກເຮືອນພັກລາຄາຖືກ ຕະຫຼອດຮອດ ເຮືອນຮັບແຂກລາຄາທຳມະດາ ແລະ ໂຮງແຮມ, ອັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຊອກຫາສະຖານທີເໝາະສົມກັບງົບປະມານຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ບົດຂຽນ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍານພາຫະນະຈໍລະຈອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການໄປ - ມາໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

        ໃນບັນຊີລາຍຊື່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ຄັດເລືອກ ເຊິ່ງ Time of India ໄດ້ເອົາລົງນັ້ນ ຖັດຈາກ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ບັນດາສະຖານທີ່ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ.    

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ອະ​ດີດ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ອະ​ດີດ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 79 ປີ (ວັນທີ 2 ກັນຍາ 1945 – 2 ກັນຍາ 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຄອບຄົວ ອະດີດນັກດົນຕີ ວັນກາວ ແລະ ອະດີດຈິດຕະກອນ ບຸ່ຍຈາງເຈຶອກ, ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາຜູ້ອາວຸໂສໃນພື້ນຖານດົນຕີ ແລະ ຈິດຕະກຳ ຫວຽດນາມ.
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