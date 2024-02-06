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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ ປະ​ຕິ​ບັດຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ລວມ​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

ວັນທີ 04 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໜູງຣູງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຈີນ - ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ກອງປະຊຸມເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ຈັດຕັ້ງການຢ້ຽມຢາມຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈັດຕັ້ງວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ເພີ່ມທະວິການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມ; ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ; ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງເສັ້ນຊາຍແດນທາງບົກໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.   

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນມິງຫວູ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມ, ຈຸດສຸມແມ່ນບັນດາເສັ້ນທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ກັບພາກໃຕ້, ເຂດຕາເວັນຕົກຕອນໃຕ້ ຂອງຈີນ; ສະເໜີໃຫ້ ຈີນ ເປີດກວ້າງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂອງ ຫວຽດນາມ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອສ້າງຕັ້ງບັນດາຫ້ອງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຫາຍເຂົາ, ເຈັງດູ, ໜານຈິງ ໂດຍໄວ; ເຈລະຈາເຊັນກອບຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຄ້າເຂົ້າສານໂດຍໄວ, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດບັນລຸ “ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ” ຂອງ ຫວຽດນາມ ສ້າງຊ່ອງຈຳໜ່າຍ, ພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຢູ່ຕະຫຼາດ ຈີນ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກໍສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.

ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງ, ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຊີ້ນຳແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ທະເລ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ມານະພະຍາຍາມຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຕິບັດຖະແຫຼງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ; ສູ້ຊົນບັນລຸກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ, ແທດຈິງ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນໂດຍໄວ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ເຄົາລົບອະທິປະໄຕ, ສິດອະທິປະໄຕ, ສິດຕັດສິນຂອງກັນທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດກໍລະນີສັບສົນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຳປັ່ນຫາປາ, ຊາວປະມົງໃຫ້ເໝາະສົມເທົ່າທີ່ຄວນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ 19 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດໃຫຍ່ແຫ່ງ​ລັດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ 19 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດໃຫຍ່ແຫ່ງ​ລັດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທົ່ວປະເທດໃນປີ 2024 ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໜ້າທີ່ປີ 2023, ສະນັ້ນ, ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໃນນັ້ນມີຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ນັ້ນ ກໍໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ.
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