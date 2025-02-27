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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ​ຮ​ັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່ ທະ​ເລ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ພົບປະຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ, ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ສົ່ງເສີມທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເປີດກວ້າງການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມື; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ເຊິນໄວຕຸງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຫງວຽນມິງຫວູ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານ ເຊິນໄວຕຸງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຈີນ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນມິງຫວູ  ສະເໜີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ພົບປະຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ, ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ສົ່ງເສີມທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເປີດກວ້າງການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມື; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນມິງຫວູຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນແກ້ໄຂບັນດາຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກໂດຍສັນຕິວິທີສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ 1982, ທ່ານສະເໜີສອງຝ່າຍຮັກສາກົນໄກເຈລະຈາ, ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່ຽວກັບບັນຫາຢູ່ທະເລຢ່າງເປັນປະຈຳ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາກຳປັ່ນຫາປາຂອງຊາວປະມົງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

ສ່ວນທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຊິນໄວຕຸງ ສະແດງຄວາມນັບຖືຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີການຮ່ວມມືຂອງຝ່າຍຫວຽດນາມ, ຈີນຈະສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ໃນນັ້ນມີຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ; ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດເປີດກວ້າງການລົງທຶນ, ຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັບບັນດາອົງການຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຢູ່ບາງໂຄງການຮ່ວມມື. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຊິນໄວຕຸງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍຂອງຈີນໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນໃນບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ນຳ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພັດ​ທະ​ນາຢ່າງ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ນຳ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພັດ​ທະ​ນາຢ່າງ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສະພາບການໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງນັ້ນ ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງວິທີການສຳຜັດ, ຈິນຕະນາການຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ, ຕ້ອງມີໄຫວພິບດ້ວຍສະພາບການຕົວຈິງ.
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