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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ສົ່ງ​ນາຍ​ທະ​ຫານຕື່ມ​ອີກ 4 ສະ​ຫາຍ ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວຽກ​ງານ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງນາຍທະຫານ, ພົນທະຫານວິຊາການທັງໝົດ 792 ເທື່ອຄົນ ຕາມຮູບແບບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງ.
ພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານ 4 ສະຫາຍໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໃນຄະນະຕ່າງໆ ຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ອາຟະລິກາກາງ, ສ.ຊູດັງໃຕ້ ແລະ ເຂດ Abyei. ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທຸກວຽກງານກະກຽມຜັນຂະຫຍາຍສຳລັບບັນດານາຍທະຫານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ, ທັງນາຍທະຫານ 4 ສະຫາຍ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຮັບຮອງຈາກ ສປຊ ແລະ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ກຳນົດໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ, ກຽມພ້ອມເດີນທາງໄປຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ເຊິ່ງຕົນເອງໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຢູ່ຄະນະທີ່ຕົນປະຈຳ.     

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງນາຍທະຫານ, ພົນທະຫານວິຊາການທັງໝົດ 792 ເທື່ອຄົນ ຕາມຮູບແບບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງ. ໃນຈຳນວນທະຫານ 83 ສະຫາຍ ທີ່ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ກັບເມືອປະເທດນັ້ນ, ມີ 25 ສະຫາຍ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກ ສປຊ ວ່າ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກອົງການດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ​ະ: ​ປັບ​ປຸງບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ສົມ​ບູນ ເພື່ອ​ກະ​ກ​ຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ​ະ: ​ປັບ​ປຸງບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ສົມ​ບູນ ເພື່ອ​ກະ​ກ​ຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຳເນົາເອກະສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະ, ມີພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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